Magtskifte kan være på trapperne i et af verdens yngste lande

Det tyder på, at en gammel bekendt kan vende tilbage til magten i den sydøstasiatiske østat Østtimor, der er et af verdens yngste lande.

Sådan ser det i hvert fald ud mandag, hvor de første resultater fra søndagens parlamentsvalg er begyndt at tikke ind.

Her har Østtimors største oppositionsparti, Den Nationale Kongres for Timorisk Rekonstruktion (CNRT), fået 40 procent af stemmerne med cirka to tredjedele optalt. Det oplyser nationale medier.