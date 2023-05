Palæstinensere melder om tre dræbte i flygtningelejr i Nablus

Her skulle de ifølge nyhedsbureauet have blokeret for, at ambulancer kunne komme ind til trængende.

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i juni 1967. Området ligger mellem Israel og Jordan på den vestlige side af Jordanfloden og Det Døde Hav - deraf navnet.

USA kritiserede natten til mandag den israelske minister for national sikkerhed, den højrenationalistiske Itamar Ben-Gvir, for sit ”provokerende” besøg på Tempelbjerget i Jerusalem søndag.

- Dette hellige sted bør ikke blive brugt til politiske formål, og vi opfordrer alle parter til at respektere dets hellighed, skrev USA’s udenrigsministerium i en pressemeddelelse.