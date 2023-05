Zelenskyj freder russisk territorium for angreb fra F-16-fly

- Vi får flyene. Jeg kan endnu ikke sige hvor mange. Det er ikke en hemmelighed. Jeg ved det ikke selv, siger Zelenskyj under et pressemøde på G7-topmødet.

Ukraines luftvåben råder i dag over kampfly af typen MiG-29, der blev produceret i Sovjetunionen. De er ifølge det ukrainske militær ikke nær så effektive som de amerikansk producerede F-16-fly.

Inden USA gav grønt lys til, at dets allierede kan donere F-16-fly til Ukraine, tilkendegav flere lande - herunder Danmark - at de gerne vil bidrage til, at ukrainske piloter kan blive trænet i at flyve kampflyene.

Lederne af G7-landene - USA, Storbritannien, Frankrig, Italien, Tyskland, Canada og Japan - har på G7-topmødet lovet, at de vil fortsætte med at støtte Ukraine militært i krigen mod Rusland.