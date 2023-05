HRYHORIVKA/PARIS

Midt i modstridende erklæringer om Bakhmuts endelige skæbne hersker der ingen nederlagsstemning hos de ukrainske forsvarere. Alle forbereder sig på næste kapitel i krigen.

»Alle vidste, at Bakhmut på et tidspunkt ville falde. Det er ikke et vendepunkt i krigen. Det er kun et vendepunkt på den måde, at modoffensiven nu kan begynde,« siger en officer fra Ukraines militære efterretningsenhed Grim med kaldenavnet ”Krüeger”.