Zelenskyj landet i Japan: Skal diskutere sikkerhed med G7-lande

Zelenskyj ankom med et fransk regeringsfly.

Han kommer direkte fra et besøg i Saudi-Arabien. Her deltog han fredag i Den Arabiske Ligas topmøde.

Også fredag var det et fransk fly, der transporterede ham.

Den ukrainske præsidents deltagelse i G7-topmødet finder sted, umiddelbart efter at USA har annonceret, at landet er parat til at godkende, at andre lande eksporterer F-16-fly til Ukraine.

F-16-flyene produceres af Lockheed Martin i USA. De kan ikke sælges videre eller doneres til tredjelande uden USA’s accept.