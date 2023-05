USA giver grønt lys til eksport af F-16-fly til Ukraine

Fredag oplyste en embedsmand fra den amerikanske regering, at Joe Biden bakker op om, at ukrainske soldater bliver trænet i at flyve F-16-fly.

Der var dog ingen indikationer på, at USA har i sinde selv at levere de eftertragtede kampfly til ukrainerne.

Fra dansk side udtrykte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efterfølgende støtte til idéen om træning af ukrainske soldater i brugen af de amerikanske kampfly.

- Vi er fra dansk side klar til at støtte. Vi vil nu aftale de nærmere detaljer sammen med nære allierede, skrev Troels Lund Poulsen fredag på Twitter.