Erdogan hylder forhold til Putin før anden runde i præsidentvalg

Ved første runde af præsidentvalget 15. maj fik Erdogan 49,52 procent af stemmerne, mens Kiliçdaroglu fik 44,88 procent.

Forholdet til Rusland har været et tema i valgkampen. Få dage inden valget beskyldte Kiliçdaroglu Rusland for at blande sig i det tyrkiske valg.

Erdogan beskylder sin rival for at forsøge at ”afkoble” Tyrkiet fra Rusland.

I interviewet peger Erdogan på, at hans forhold til Putin og Rusland har givet Tyrkiet en rolle som mægler i konflikten.

Han nævner eksempelvis en kornaftale i Sortehavet, som Tyrkiet var mægler i. Den aftale blev i onsdags forlænget med to måneder.

Tyrkiet var desuden også mægler ved en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland.