De havde allerede besluttet at trække sig tilbage, da ”Grækeren” på fem sekunder skulle træffe et valg. Han måtte gribe sin eneste chance og bare løbe for livet. Bogstavelig talt.

Men først var han nødt til at vente.

Stående halvt i knæ med kroppen trykket hårdt mod skyttegravens væg gav han sig til at tælle. Så kom braget, der satte hans krop i bevægelse. Han trak sig op og satte i løb over det flade, åbne landskab. På øjemål en 200-250 meter bred dødszone, han var tvunget til at krydse for at nå den næste skyttegrav.