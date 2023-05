Den tyrkiske oppositionsleder, Kemal Kilicdaroglu, har hele vejen igennem valgkampen portrætteret sig selv som en godmodig bedstefar, der kan favne alle og hele en splittet nation.

Den mand synes nu at være forsvundet.

Efter at han søndag i forrige uge sluttede første runde af præsidentopgøret fem procentpoint efter Tyrkiets mangeårige leder Recep Tayyip Erdogan, har den 74-årige Kilicdaroglu fundet en ny side frem af sig selv. I stedet for at tale om forår og demokrati og forme hjerter med hænderne, bliver der nu slået i bordet med en knyttet næve og givet løfter om at deportere millioner af migranter.