22/05/2023 KL. 15:00

Mens generalernes blodige magtopgør eskalerer, er millioner kastet ud i krise

Der er akut brug for et tocifret milliardbeløb for at bremse katastrofen i Sudan, lyder et nødråb fra FN. Stridens parter har i weekenden underskrevet en våbenhvile i militærkonflikten, som har tvunget hundredtusindvis på flugt.