Zelenskyj dropper Zoom og tager til G7-topmøde i Japan

Fredag meldte EU-præsident Charles Michel, at man vil ”begrænse handlen med russiske diamanter” uden at specificere yderligere.

En række vestlige sanktioner har allerede ramt Rusland. Men der er indtil videre intet tegn på, at det har påvirket invasionen.

Zelenskyjs nylige besøg i Berlin kulminerede med, at Tyskland annoncerede sin hidtil største militære hjælpepakke til Ukraine.

Og da præsidenten var i London, fortalte Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, at man vil etablere en koalition for at hjælpe med at skaffe Ukraine jagerfly.

Det er stadig uklart, om USA’s præsident, Joe Biden, vil skrive under på at sende amerikanske jagerfly Zelenskyjs vej.