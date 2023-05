Tidligere ukrainsk højesteretsdommer tilbageholdt for korruption

En tidligere chefdommer for Ukraines højesteret er blevet tilbageholdt, inden vedkommende 14. juli skal møde i retten på anklager om bestikkelse for 18,6 millioner kroner.

Det oplyser anklagemyndigheden for det ukrainske politis antikorruptionsafdeling torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden navngiver ikke den tidligere dommer. Ifølge den amerikanske avis The New York Times blev Vsevolod Knjazjev dog tirsdag afsat som chefdommer, efter at et stort flertal af højesteretsdommerne stemte for at fratage ham embedet.