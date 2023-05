Vandmængden svinder ind i mange af verdens store søer

For nylig har Spanien meddelt, at søer og dæmninger i den nordøstlige region Catalonien kun er 26 procent fulde. Det kommer efter flere måneders tørke i landet.

Sidste år var tallet 58 procent.

I Italien er der lav vandstand i Gardasøen. Sammenlignet med samme periode sidste år er der kun halvt så meget vand i søen i år, skriver dpa.

Forskerne har studeret næsten 2000 af de største søer og reservoirer på kloden.

Årsagen til, at der bliver mindre ferskvand mange steder, er blandt andet global opvarmning.

Forskerne understreger dog, at det er vanskeligt at konkludere, præcis hvad de kortsigtede og langsigtede påvirkninger fra udsving i klima betyder på globalt plan for det vand, der findes i verdens søer.