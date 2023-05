Britiske medier fjerner billeder fra »biljagt« på Harry og Meghan

Blandt de medier, der har bragt billederne er Daily Mails onlinemedie MailOnline.

- I lighed med flere andre onlinemedier har MailOnline publiceret bureaubilleder af Harry og Meghan i nogle få timer onsdag morgen, skriver mediet ifølge BBC.

MailOnline begrunder valget om at bringe billederne med, at billedbureauer havde beskrevet de omtalte billeder som, at de forestillede Harry og Meghan gå ind i en taxa efter prisuddelingen.

- Da vi fandt ud af, at billederne i stedet var blevet taget kort tid efter på en anden lokation, valgte vi at fjerne dem, skriver mediet ifølge BBC.