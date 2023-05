Flyet styrtede ned i Amazonas 1. maj og dræbte de tre voksne om bord.

Redningsarbejderne mener, at børnene har vandret rundt i junglen i den sydlige region Caquetá siden styrtet.

Tidligere onsdag havde redningsarbejderne sagt, at eftersøgningen ville blive intensiveret, efter at man havde fundet et læskur bygget med grene.

Det var før lykkedes redningsarbejderne at finde en sutteflaske samt levninger af frugt.