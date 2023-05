El Salvadors militær har omringet by i jagt på bandemedlemmer

- Siden tidligt i morges har vi oprettet en sikkerhedsring omkring Nueva Concepcion, skriver Bukele på Twitter.

Præsidenten tilføjer, at dette vil gøre det muligt for politiet at finde frem til de skyldige og slå ned på hele netværket af bandemedlemmer og deres allierede.

- De kommer til at betale dyrt for drabet på vor helt, tilføjer præsidenten.

Han er tidligere blevet kritiseret af menneskerettighedsforkæmpere for at slå meget brutalt ned på kriminalitet. Først og fremmest på gadebander.