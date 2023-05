FN forbereder afgørende ny indsats mod plastforurening

I mennesker er der fundet meget små plastpartikler i blod, modermælk og moderkager.

- Hvis vi følger den strategi, som er skitseret - også i forhandlingerne om en plastik-forureningsaftale - kan vi opnå store økonomiske, sociale og miljømæssige gevinster, siger Uneps topchef, Inger Andersen.

Forhandlingerne indledes den 29. maj og varer frem til 2. juni.

Her er det ventet, at der vil blive udarbejdet et udkast til en første aftale. Dette udkast skal være klart, når den tredje forhandlingsrunde indledes i Kenya i november.