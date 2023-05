Erdogan: Sortehavs-kornaftalen er forlænget i to måneder

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddeler onsdag, at en kornaftale, som gør det muligt for Ukraine at transportere korn over Sortehavet, er forlænget med to måneder.

- På baggrund af vort lands bestræbelser, og med støtte fra vore russiske venner og med bidrag fra vore ukrainske venner, er det besluttet at forlænge Sortehavs-kornaftalen i to måneder, siger Erdogan.