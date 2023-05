Aftale om salg af Ukraines korn er forlænget i to måneder

Det russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, siger, at aftalen er blevet forlænget for at hjælpe lande, som har brug for korn.

Ukraines vicestatsminister, Oleksandr Kubrakov, byder aftalen velkommen. Han understreger, at den må implementeres effektivt, og at Rusland ikke må få mulighed for at bruge mad som våben og afpresningsmiddel.

Ukraine har kun i begrænset omfang kunnet eksportere korn via sine sædvanlige eksportruter over Sortehavet.

Konkret kan landet kun sejle korn ud fra tre af sine havne - havnene i Odessa, Tjornomorsk og Pivdennyj - som et resultat af den kornaftale, der er indgået med Rusland.