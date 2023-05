Georgien trodser kritik og lader russisk flyselskab lande igen

Georgien vil tillade et russisk flyselskab at lande i landet igen for første gang siden 2019 på trods af spændinger mellem de to lande og advarsler fra Vesten.

Det russiske flyselskab Azimuth blev mandag det første russiske selskab til at få tilladelse til at flyve dagligt mellem Ruslands hovedstad, Moskva, og Georgiens hovedstad, Tbilisi.