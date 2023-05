Mindst seks personer er døde i brand på hostel i New Zealand

Årsagen til branden er ukendt.

- Det her er en brand, der sker en gang på et årti i Wellington. Det er vores værste mareridt, siger chefen for brandvæsenet i Wellington, Nick Pyatt.

- Det er en tragisk hændelse for alle involverede. Mine dybtfølte kondolencer går til de nærmeste til dem, der har mistet livet.

Tala Sili, der boede på Loafers Lodge, siger, at han så røg komme ind under sin dør. Han åbnede den og så, at hele gangen var fuld af røg.

Han besluttede at hoppe fra et vindue og landede på et tag to etager længere nede.