Tyrkiets nuværende præsident, Recep Tayyip Erdogan, har fået 49,51 procent af stemmerne. Oppositionens præsidentkandidat, Kemal Kiliçdaroglu, har fået 44,88 procent af de afgivne stemmer.

For at kunne hive sejren hjem i første valgrunde skulle én af kandidaterne have mindst 50 procent af stemmerne plus én stemme.

Der var i alt fire kandidater op til præsidentvalget. En af kandidaterne - Muharrem Ince - trak dog sit kandidatur få dage inden valget.

Herefter stod kampen mellem Erdogan, Kiliçdaroglu og Sinan Ogan. Sidstnævnte har fået cirka fem procent af stemmerne.