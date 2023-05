16/05/2023 KL. 19:15

Er der en hemmelig plan med nålestik inde i Rusland? Måske afslørede læk mere end Zelenskyjs »fantasier«

Bag lukkede døre synes Volodymyr Zelenskyj at vise, at han er en mere aggressiv præsident, end hvad han udgiver sig for offentligt, og det kan muligvis forklare en ny dramatisk udvikling i krigen.