Selvbestaltet fredsmægler begynder »tilbundsgående« samtaler for at slutte krigen i Ukraine

Med en rundrejse til fem lande i Europa forsøger den kinesiske diplomat Li Hui at lægge første sten til fundamentet for en fredsaftale i Ukraine. Gammel bekendt kalder ham »meget venligsindet over for Rusland«.