Zelenskyj varsler snarlige skridt mod forårsoffensiv

De ”første vigtige skridt” mod Ukraines længe ventede forårsoffensiv vil ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj ”blive taget snart”.

Det sagde han lørdag på et møde med italienske mediechefer under et besøg i hovedstaden Rom ifølge CNN.

- Vi er i gang med en meget seriøs forberedelse, og der vil helt sikkert blive taget meget seriøse skridt, sagde han ifølge mediet.