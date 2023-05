Russisk medie: Fire russiske luftfartøjer blev skudt ned nær Ukraine

Det russiske nyhedsmedie Kommersant skriver, at to russiske kampfly samt to militærhelikoptere lørdag blev skudt ned tæt på den ukrainske grænse.

Historien kommer, efter at det statslige nyhedsbureau Tass tidligere lørdag skrev, at et Su-34 bombefly samt en militærhelikopter var styrtet ned nær grænsen.

På det tidspunkt blev der ikke meldt noget om det ene yderligere kampfly eller den anden helikopter - eller at de var blevet skudt ned.