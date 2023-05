Egyptisk tv: Våbenhvile mellem Israel og palæstinensere

Egypten har som mægler sikret en våbenhvile mellem palæstinenserne og Israel, der træder i kraft fra klokken 21.00 dansk tid (22.00 lokal tid).

Det rapporterer den egyptiske tv-station al-Qahera.

To palæstinensiske kilder bekræfter over for Reuters, at der er indgået en våbenhvile.

Men der er foreløbig ingen reaktion på aftalen fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.