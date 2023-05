Erdogan lover fredelig magtoverdragelse, hvis han taber

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lover en fredelig magtoverdragelse, hvis han taber præsidentvalget søndag.

Det sagde han i et tv-program fredag, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Vi kommer til magten med demokratiske midler her i Tyrkiet. Hvis nationen siger noget andet (end at jeg skal fortsætte, red.), vil jeg gøre det, som demokratiet kræver. Der er ikke andet at gøre, lød det fra Erdogan.