Prorussiske militærbloggere beretter ifølge ISW yderligere om, at ukrainske tropper modangriber i retning af Khromove, der ligger tre kilometer vest for Bakhmut.

Ruslands forsvarsministerium har egentlig afvist og afviser fortsat anklager fra andre russiske kilder om ukrainske fremskridt. Ministeriet udsendte dog også en meddelelse torsdag, hvor det samtidig redegør for, at russiske tropper er blevet rykket tilbage til »mere gunstige positioner” nær det føromtalte Berkhivka-reservoir nordvest for Bakhmut. Det har dog intet med ukrainske fremskridt at føre, påstår ministeriet.

Generelt er der ifølge ISW fortsat en stemning af forbeholdenhed og ængstelighed iblandt de populære prorussiske militærbloggere.