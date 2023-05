Fransk spiritusgigant stopper salg til Rusland

Pernod Ricard har været under stor kritik for at fortsætte eksporten til Rusland på trods af den russiske invasion af Ukraine i februar 2022.

Det har ført til opfordringer om at boykotte den franske spiritusgigant.

Særligt i Sverige har der været massiv kritik af, at Pernod Ricard fortsatte eksporten af Absolut Vodka.

Absolut er et svensk varemærke, men selskabet er ejet af moderselskabet Pernod Ricard.

Oprindeligt blev salget af Absolut Vodka til Rusland stoppet efter invasionen, men siden genoptaget.