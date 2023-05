Erdogans udfordrer er trukket i skudsikker vest

Kilden uddyber ikke oplysningen.

Da den 74-årige oppositionsleder talte til vælgerne i byen Samsun ved Sortehavet fredag, havde han også bevæbnede sikkerhedsvagter med sig på scenen.

Det er første gang under valgkampen, at den form for beskyttelse har været synlig omkring Kiliçdaroglu.

En stor menneskemængde var mødt frem for at høre ham tale. Mange af dem dannede hjerter med deres hænder - et tegn, der er blevet varemærket for Kiliçdaroglus valgkamp.

Kiliçdaroglu kan blive manden, der afslutter Erdogans 20 år i toppen af tyrkisk politik.