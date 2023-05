Formodede nazismykker er solgt for over én milliard kroner

Juveler tilhørende en østrigsk milliardær, hvis tyske mand blev rig under Nazityskland, blev onsdag solgt for en pris, der svarer til over én milliard kroner.

Salget skete under en auktion på det britiske-baserede auktionshus Christie’s i Genève i Schweiz, som har tiltrukket kritik fra jødiske grupper.

Det samlede beløb overstiger 155 millioner dollar.