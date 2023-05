Nato: Rusland er tvunget til at bruge kampvogne designet i 1950'erne

Han understreger dermed, at Rusland fortsat har kampkraft til at fortsætte invasionen. Men sammensætningen af invasionsstyrken begynder at ændre sig.

- Vi vil se, at Rusland vil fokuserer på kvantitet. De vil bruge et større antal værnepligtige og mobiliserede personer, der ikke er godt trænet. Og de vil bruge ældre materiel, der er mere upræcist, men til gengæld kan anvendes i større antal, siger Rob Bauer.

Dermed er situationen for Rusland stik modsat af Ukraines. Her vil der ifølge Rob Bauer være fokus på kvalitet i kraft af de moderne våben, som Vesten leverer. Og i kraft af den træning, som ukrainske soldater modtager i blandt andet EU-lande.