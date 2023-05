Erdogan har taget føringen i dramatisk opgør, men sidste punktum er ikke sat endnu

Tyrkiet havde mandag morgen kurs mod en anden runde for at afgøre et skelsættende præsidentvalg, da hverken Recep Tayyip Erdogan eller hans primære udfordrer, Kemal Kilicdaroglu, ifølge de foreløbige optællinger har fået over 50 pct. af stemmerne.

Erdogan har klaret sig bedre