Sverige har bøjet sig for Erdogan. Men er det nok til at komme ind i Nato?

Sverige er op til det tyrkiske valg søndag kommet med flere markante indrømmelser for at blødgøre Recep Tayyip Erdogan, der i snart et år har blokeret for Sveriges optagelse i Nato.

Men om det er nok til, at den tyrkiske præsident vil lade svenskerne optage i forsvarsalliancen, hvis han genvinder præsidentposten, står hen i det uvisse og skaber bekymring.