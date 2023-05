Scholz: Vi skal ikke lade os true af Putins parade

I ugerne op til Ruslands invasion blokerede Scholz eksempelvis Estlands ønske om at sende dele af deres tyskfremstillet artilleri til Ukraine.

Tyskland var også i lang tid modvillige over for at lade andre EU-lande sende tyskfremstillede Leopard-kampvogne til Ukraine. Begge dele er dog nu afløst af tysk opbakning til at sende de tyskfremstillede våben til Ukraine.

Efter talen fik Scholz dog kritik fra en række medlemmer af EU-Parlamentet for det man ser som Tysklands medansvar for både at gøre sig afhængig af russisk gas og ikke gøre nok for Ukraine. Blandt kritikerne er Andrzej Halicki fra EU-Parlamentets største gruppe, EPP.

- Ruslands voldsomme angreb på Ukraine var ikke et uheld. Det er et resultat af svaghed og dårlig europæisk politik. Inklusiv Tysklands politik, siger Andrej Halick.

Scholz fastslår dog i talen, at han ønsker at sætte fart på de fælles indkøb af ammunition til Ukraine. Og ønsker at styrke den europæiske forsvarsindustri, så man kan producere flere af de afgørende artillerigranater, som Ukraine bruger i kampene mod Rusland.

- Rusland er gået tilbage til en imperialistisk politik, hvor man bare invaderer et land for at ændre grænserne, hvis man ønsker det. Det vil vi aldrig acceptere.

- Tyskland er den største bidragyder i EU til Ukraine. Og vi vil fortsætte med at levere våben, siger Olaf Scholz.