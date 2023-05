Kina gør gengæld og udviser canadisk diplomat

En persona non grata er en uvelkommen eller uønsket person. Betegnelsen bruges ofte i forbindelse med diplomati.

Det diplomatiske forhold mellem Kina og Canada har været anspændt, siden Canadas tilbageholdelse af Huawei-chefen Meng Wanzhou i 2018. Kina svarede tilbage på det ved at anholde to canadier og sigte dem for spionage.

Alle tre blev løsladt i 2021.

Den canadiske efterretningstjeneste Canadian Security Intelligence Service (CSIS) stod i 2021 bag en rapport om kinesiske indflydelse i Canada. Rapporten indeholdt information om en potentiel trussel mod det canadiske parlamentsmedlem Michael Chong og hans familie.

Detaljerne i rapporten kom til offentlighedens kendskab 1. maj i år, da to canadiske aviser skrev, at Kina søgte oplysninger om Chong og hans familie i Kina i det, der anses for at være et forsøg på at ”statuere et eksempel” og afskrække andre fra at udtale sig imod den kinesiske regering.