Canada har udvist kinesisk diplomat anklaget for intimidering

Efterretningsrapporten, som avisen har fået adgang til, beskriver, at Kina med stor sandsynlighed ville gå efter Michael Chong for at afskrække andre fra at tage antikinesiske standpunkter.

Og netop det skulle Zhao Wei, som var tilknyttet Kinas konsulat i Toronto, have været involveret i.

Kinas ambassadør i Canada blev i sidste uge blev kaldt til samtale med premierminister Justin Trudeaus regering.

Sidenhen har Kina kaldt beskyldningerne for ”grundløse injurier og ærekrænkelser”.

Kinas udenrigsministerium har afvist at have gjort noget forkert og insisteret på, at skandalen er blevet ”hypet af canadiske politikere og medier”.

Flere sider vil have Justin Trudeau til at trække en tyk streg i sandet over for Kina.