Canada har udvist kinesisk diplomat anklaget for intimidering

I sidste uge kunne avisen Globe and Mail fortælle, at den canadiske regering havde ignoreret kinesisk indblanding i canadiske forhold.

Ifølge avisen havde Kinas efterretningsvæsen planlagt at ramme parlamentsmedlemmet Michael Chong og hans familie i Hongkong med sanktioner.

Det skyldes angiveligt, at Michael Chong i 2021 stemte for at fordømme Kinas behandling af uighur-muslimer i Xinjiang-regionen og beskrive det som folkedrab.

Efterretningsrapporten, som avisen har fået adgang til, beskriver, at Kina med stor sandsynlighed ville gå efter Michael Chong for at afskrække andre fra at tage antikinesiske standpunkter.