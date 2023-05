Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er en politisk snu ræv og brillant retoriker.

Selv om han igennem tiden er blevet væltet som borgmester, fængslet og bandlyst fra andre offentlige embeder, har han formået at dominere tyrkisk politik i to årtier, vinde seks parlamentsvalg, tre folkeafstemninger, to præsidentopgør og overleve et kupforsøg.