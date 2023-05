Læge fra Tysklands største hospital mistænkes for to drab

En kardiolog fra Tysklands største hospital, Charité-hospitalet i Berlin, er blevet anholdt og mistænkes for at have dræbt to patienter.

Det oplyser anklagere og politiet i Berlin mandag i en udtalelse.

Den 55-årige hjertelæge blev suspenderet fra hospitalet i august sidste år.

Han mistænkes for bevidst at have givet for høje doser af et bedøvende middel til to alvorligt syge patienter, der efterfølgende døde.