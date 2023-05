Rusland lokker migranter i krig med bonusser og statsborgerskab

Det britiske forsvarsministerium skriver dagligt om de seneste udviklinger fra krigen i Ukraine.

Ifølge ministeriet bliver migranter tilbudt en startbonus på over 15.000 kroner og en månedsløn på omkring 28.000 kroner.

- Den høje månedsløn og startbonusserne vil lokke nogle migrantarbejdere til at tilslutte sig. Disse rekrutter bliver sandsynligvis sendt til de ukrainske frontlinjer, hvor rigtig mange bliver dræbt, skriver ministeriet.

Blandt lokkemidlerne skal også være et løfte om et russisk statsborgerskab inden for et halvt til et helt år. Normalt tager det fem år at få.