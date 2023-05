Tre er døde og hundredvis af huse er ødelagte i russiske brande

- Ildens spredning blev muliggjort af potentiel forsømmelighed af de ansvarlige embedsmænd, siger komitéen i en udtalelse på sin hjemmeside.

6 af de 13 skovbrande i regionen er ifølge det russiske statslige nyhedsbureau Tass blevet dæmmet op for.

Kæmpestore brande har også spredt sig i regionerne Sverdlovsk og Tjumen.

I Sverdlovsk fik myndighederne søndag aften en brand i et ammunitionsdepot under kontrol, efter at den lille landsby var blevet evakueret.

Regionens ministerium for nødsituationer siger dog, at 53 ildebrande, der dækker et skovområde på mere end 33.000 hektar, fortsætter.