Russisk forfatter såret i bilbombe - chauffør mistede livet

De russiske myndigheder betragter eksplosionen som et terrorangreb.

En mistænkt er anholdt, fortæller en talskvinde for det russiske indenrigsministerium.

Zakhar Prilepin har offentligt udtrykt sin støtte til Ruslands krig i Ukraine.

Det er ifølge Reuters tredje gang under krigen, at en fremtrædende støtte af krigen bliver udsat for et bombeangreb på russisk territorium.

Rusland har beskyldt Ukraine for at stå bag to tidligere eksplosioner i Rusland. Det har det ukrainske styre afvist.