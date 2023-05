Rusland melder om endnu et muligt droneangreb på olieraffinaderi

Det er anden gang på to dage, at russiske myndigheder har meldt om et droneangreb på raffinaderiet.

Raffinaderiet ligger nær havnebyen Novorossijsk.

Natten til torsdag blev raffinaderiet angiveligt også angrebet. Her brød et dieselreservoir i brand. Ingen omkom eller kom til skade i den forbindelse.

De russiske myndigheder har endnu ikke sagt noget om, hvem de mener står bag de formodede droneangreb.

Onsdag beskyldte Rusland til gengæld Ukraine for at stå bag et droneangreb, der var rettet mod Kreml i Ruslands hovedstad, Moskva.

Rusland mener, at Ukraine forsøgte at slå præsident Vladimir Putin ihjel.

Så sent som fredag formiddag har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagt, at droneangrebet på Kreml var en ”fjendtlig handling”.