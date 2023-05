Flere end 1000 evakueres efter vulkanudbrud i Guatemala

Rodolfo Garcia fra katastrofemyndigheden siger, at omkring 130.000 mennesker bor i områder, hvor der forventes at falde aske. Der er allerede blevet fundet rester af asken omkring 100 kilometer fra vulkanens krater.

Garcia oplyser, at der i alt er blevet etableret 13 steder, hvor i alt 7600 mennesker kan søge ly for vulkanen.

Fuego er Mellemamerikas mest aktive vulkan.

Man skal ikke længere tilbage end december for at finde det sidste tidspunkt, hvor den gav problemer for guatemalanere. Her tvang et udbrud med lava og aske landets myndigheder til at lukke dets største lufthavn.

I 2018 mistede 215 mennesker livet, da landsbyen San Miguel los Lotes blev noget nær tilintetgjort af et udbrud fra vulkanen.