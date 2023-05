Harris til techtop: Med kunstig intelligens følger stort ansvar

De store it-selskaber har både en moralsk, etisk og juridisk forpligtelse til at beskytte forbrugerne og samfundet mod de potentielle farer ved kunstig intelligens.

Det siger USA’s vicepræsident, Kamala Harris, torsdag i forbindelse med et møde med ledere fra nogle af USA’s store techselskaber.

- Den private sektor har et etisk, moralsk og juridisk ansvar for at sørge for tryghed og sikkerhed ved deres produkter, siger Harris i en udtalelse.