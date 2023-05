Korrespondent: »Totalt useriøst« at Rusland selv skulle stå bag angreb på Kreml

»I idéen, at Kreml skulle sætte ild på sig selv, ligger en fundamental misforståelse om, hvordan det russiske system fungerer. Rusland er ikke et sted, hvor man får point for at være svag, der får man point for at være stærk, og når noget rammer Kreml, så er det første, russerne tænker, ikke ”nej hvor synd for os,” men vil derimod ”hvordan kan det her ske? Hvorfor fungerer vores påståede gode luftforsvar ikke?”. Det primære fokus vil være på, hvem der er ansvarlig for den sikkerhedsbrist, mere end det vil handle om at give Ukraine igen.«

Tænketanken ISW skriver desuden, at russiske myndigheder for nyligt har øget det russiske luftforsvar – heriblandt i selve byen Moskva, og den kalder det »ekstremt usandsynligt, at to droner kan have penetreret flere lag af luftsikkerhed«.