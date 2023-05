04/05/2023 KL. 16:10

Mystik om påstået mordforsøg på Putin skaber frygt for voldsom eskalering af krigen

Tonen er uforsonlig mellem Moskva og Washington, efter at Kreml har skruet op for anklagen om, hvem der stod bag et påstået mordforsøg på Putin. Zelenskyi siger, at Putin »fortjener at blive dømt« for krigsforbrydelser.