Dansk coronaekspert afskediget efter anklager om krænkelser

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) afskedigede sidste år den førende danske videnskabsmand Peter Ben Embarek for angiveligt at have begået seksuelt krænkende adfærd.

Det oplyste WHO onsdag ifølge Reuters.

Peter Ben Embarek afviser over for Reuters anklagerne og siger, at han anfægter sanktionen.

Han er særligt kendt for sin rolle som lederen af den internationalt koordinerede mission til Kina for at undersøge oprindelsen til covid-19.